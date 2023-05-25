حبس شخصين بتهمة استغلال الأطفال في التسول والسرقة بالجيزة

قضى متهمان 3 ساعات بجلسة التحقيق التي خضعا لها أمام النيابة العامة، بتهمة استغلال 4 أطفال في أعمال تسول واستجداء المارة، وشرحا تفاصيل تنفيذ جريمتهما، بهدف الحصول على متحصلات المواطنين والربح غير المشروع.

اعتراف المتهمين باستغلال الأطفال

اعترف المتهمان أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمتهما، وأنهما يتخذان من بولاق الدكرور بالجيزة مكانًا لمزاولة النشاط الإجرامي، وأنهما يوجهان الأطفال في الطرق العامة والشوارع للحصول على متحصلات وأموال أصحاب السيارات بالإكراه والتعدي عليهم بالضرب بواسطة السلاح الأبيض، ثم يتحصلان عليها لأنفسهم، ويعطيان الأطفال قدر حاجتهم للطعام والشراب.

أقوال الأطفال الـ4 أمام جهات التحقيق

أقر الأطفال الـ4 بما يتعرضون له على يد المتهمين، واللذان استغلاهما في أعمال تسول وسرقة وإجبار على أنشطة إجرامية.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال الأطفال، وقررت النيابة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة أفادت بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بتهمة استغلال الأطفال في التسول والسرقة وحيازتهم لأسلحة بيضاء، وعثر بحوزتهما على سلاح أبيض -كتر-ومبلغ مالي حصيلة النشاط الإجرامي، وبصحبتهما 4 أطفال، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتم إتخاذ الأجراءات اللازمة وتحررمحضر بالواقعة.

عقوبة استغلال الأطفال للتسول

وحول العقوبة المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم، إن عقوبة استغلال الأطفال في التسول هي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام، أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة لحماية الطفل، والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له والمحافظة على صحته وحياته.