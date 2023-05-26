العثور على جثة سائق «توك توك» مقتولا داخل جراج بمنطقة البساتين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة سائق توك توك مقتولا داخل جراج بمنطقة صقر قريش في البساتين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار، الذي عثر بداخله على جثة المجني عليه تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر ويعمل سائق توك توك، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

تكثيف الجهود لكشف الملابسات

كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية، وبطاقة الرقم القومي، مقيم في عزبة رستم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وكشفت التحريات، عن أنه محرر محضر بالتغيب منذ 3 أيام، وجار التنسيق بين ضباط أمن القاهرة والقليوبية لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.