اعترافات المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في مصر الجديدة

أدلى المتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، باعترافاتهم خلال جلسة تحقيق أمام النيابة العامة التي وجهت لهم تهمة السرقة وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لاستكمال التحقيقات بها.

اعترافات المتهمين بالواقعة

واعترف المتهمون بارتكابهم السرقة قائلين: «كنا بنركز مع الناس اللي ماشية في الشارع، ونشوف إيه أغلى حاجة معاهم ونسرقها، واحد بيتابع ويراقب الشارع عشان ميتقبضش علينا والتاني ببيسرق ونجري على طول».

الساعة أغلى حاجه معاه

وأضاف المتهم الرئيسي في الواقعة: «لما بصينا لاقينا إن أغلى حاجة معاه كانت الساعة عشان كانت ماركة، ولما تتباع هتجيب فلوس كتير بس هو مكنش راضي يسيبها، وبدأ يزعق فكان لازم نعوره ونجري».

ضبط المتهمين

وعقب سقوط المجني عليه أرضًا وإبلاغ الأهالي للأجهزة الأمنية، تمكنت القوات من تتبع كاميرات المراقبة في مكان الحادث حتى توصّلت إلى هوية المتهمين، وأمرت بحبسهم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطار لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد الأشخاص مُصاب بجرح قطعي في الجسم بتعرضه للسرقة بواسطة شخصين، وتبين من الفحص أنهما استوقفاه وهدداه بواسطة سلاح أبيض «كتر» لسرقة ساعة اليد خاصته، وفي أثناء مقاومته تعدّيا عليه وأحدثا إصابته.

وضُبط المتهمان وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بها.

العقوبة القانونية للمتهمين

أما عن العقوبة القانونية للجريمة، أوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أنَّه وفقا لنص المادة 313، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».