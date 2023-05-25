طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال 27 ساعة مقبلة، متوقعة أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس يوم الجمعة 26 مايو

وتشهد حالة الطقس غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس 27 مايو

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وسيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، هذا بالإضافة إلى تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 28 مايو

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة السبت 27 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 28 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.