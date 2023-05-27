مخالفة مرورية تصل غرامتها لـ5 آلاف جنيه.. تجنب ارتكابها

حذر الخبير المروري اللواء أحمد هشام، من عقوبة التلاعب بشأن رخصة القيادة بعد سحبها، مؤكدا أن هذه المخالفة في قانون المرور المعمول به حاليا، تصل للحبس والغرامة المالية.

قانون المرور الجديد

أوضح الخبير المروري في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 73 مكرر في قانون المرور المعمول به حاليا، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 5000 آلاف جنيه أو بإحداهما، كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة، بطريقة غير مشروعة، أو من اتفق أو ساعد أو ساهم بأیة طریقة على استخراج رخصة قیادة جدیدة بدلا من الرخصة المسحوبة أو الملغاة، على خلاف أحكام القانون.

عقوبة قيادة السيارة دون رخصة قيادة

أضاف الخبير، أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء، يتم استخراج تصريح لمدة شهر، محذرا من قيادة المركبة دون رخصة قيادة، مشيرا إلى أن المادة 74 مكرر (2) من قانون المرور المعمول به حاليا، نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة».