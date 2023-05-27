تعليمات مشددة بمقار تصحيح ورق إجابات الإعدادية بالغربية

حرص مسؤولو مديرية التربية والتعليم بالغربية، عقب انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، 2023، التي انتهت الخميس الماضي، بمادة العلوم، على مناقشة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والوقوف على استعدادات مقار التقدير، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجازه على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

استعدادات مقار التقدير

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه فور الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، حرص على عقد اجتماع مع المسؤولين، من أجل مناقشة ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات الإجابات، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجاز العمل على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

ضوابط مقار التقدير

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه طالب خلال الاجتماع، أكد مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير، وضبط لجان التقدير في جميع المقار، مشددا على منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات والالتزام بالتعليمات الأمنية في هذا الشأن.