أعيرة ذهبية تجنب الاسثتمار بها.. «مش هتحقق» عائد مادي

شهد الذهب خلال الفترة الأخيرة، انخفاضا في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص الذين يفضلون شراء المعدن الأصفر من أجل الاستثمار به، يسألون عن الأعيرة المناسبة، ويمكن من خلالها تحقيق عائد مادي، والأعيرة التي يجب تجنب شرائها.

في هذا الشأن، قال «نادي نجيب» عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن»، يجب على الشخص قبل الاستثمار في الذهب، أن يختار الأعيرة المناسبة التي يمكن الاستثمار بها، والتي منها ذهب عيار 24، وعيار 21، فضلا عن السبائك والجنيهات الذهبية.

الأعيرة التي لا يفضل الاستثمار بها

ونصح «نجيب» الأشخاص، بأن هناك بعض الأعيرة التي يجب تجنب شرائها في حال الاستثمار في الذهب، لأنها لا تحقق أي عائد مادي، وهى تستخدم للزينة، أكثر من كونها مصدرا للاستثمار، منها عيار 14 و12 و9، إلى جانب أن مصنعيتها تكون كبيرة، ما يؤدي إلى عدم التمكن من جني الأرباح بالشكل المطلوب.

أسعار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في بداية التعاملات 2370 جنيها، وعيار 24 يبلغ 2709 جنيهات.