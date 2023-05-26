هل تنخفض أسعار الذهب قريبا؟.. «الشعبة» تجيب

أجاب لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب عن بعض الأسئلة التي تطرح بين المواطنين بشأن حقيقة انخفاض أسعار الذهب قريبا، وقدم بعض النصائح أيضا التي يجب اتباعها عند شراء الذهب من محلات الصاغة.

حقيقة انخفاض أسعار الذهب قريبا

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ليس هناك أي تنبؤات بشأن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لعدم وجود أحداث مقبلة معلومة من شأنها التأثير على الأسعار، ويمكن القول إن من مسببات تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية إصدار قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالذهب الموجود بصحبة القادمين من الخارج، ذلك القرار الذي ساهم في توفير الذهب الخام وبالتالي وفرة في المعروض أوجدت توازنا بين العرض والطلب، ما أدى إلى هبوط الأسعار بالفعل لتصل إلى 2200 جنيه بعدما وصل السعر لـ2850 جنيها.

نصائح شعبة الذهب للمواطنين

وأضاف منيب، أن السوق المحلية تنتظر التراجع أو الارتفاع في أسعار الذهب عالميا، ولكن لم يستطع أحد أن يتوقع الوقت الذي سيحدث به ذلك لأن الأمر متعلق بالأحداث السياسية والعالمية، مشيرا إلى أن أفضل وقت لشراء الذهب عند امتلاك فائض أموال يسمح للمواطنين بالشراء، ويجب عدم التفريط في الذهب الذي يمتلكه إلا إذا اضطر بشدة لذلك.

ونصح نائب رئيس شعبة الذهب المواطنين بأنه يجب عليهم شراء الذهب من محلات صاغة مضمونة تبيع لهم الذهب المدموغ بالدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين المصرية.

وعن سؤاله بشأن كيفية عدم وقوع المواطنين في عمليات الغش عند الشراء، شدد على عدم شراء الذهب من خلال المواقع الإلكترونية والشراء فقط من المحلات المرخصة والمعلومة لخضوعها للرقابة من جهات الدولة.

أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات

وعن أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، يشهد عيار 21 الأكثر مبيعا 2345 جنيها وعيار 24 يسجل 2680 جنيها للشراء كما يبلغ عيار 18 الآن 2010 جنيهات فيما يسجل عيار 14 في منتصف التعاملات 1563 جنيها.

وبالنسبة لسعر جنيه الذهب يبلغ 18760 جنيها، والأونصة 83348 جنيها للشراء.