أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 يسجل 2370 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الجمعة، بفعل زيادة سعر الأوقية بالبورصة مع بداية التعاملات قبل أن تتراجع، عقب صدور مؤشر التضخم الأمريكي، ما عزز من توقعات الأسواق برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع يونيو المقبل، وذلك للسيطرة على التضخم.

ارتفاع أسعار الذهب

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بختام التداول أمس، كما ارتفع سعر الأوقية عالميا بمعدل 3 دولارات ليسجل اليوم 1946 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب

وأوضح أن جرام الذهب عيار 21 بدأ التداول صباح اليوم عند 2320 جنيها، واختتم تداولات اليوم عند مستوى 2370 جنيه، وبدأت الأوقية تداولات اليوم عند 1940 دولارًا، وارتفعت إلى 1955 دولارًا، واختتمت التداول عند 1946 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2032 جنيها، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18960 جنيها.

في حين أظهر بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.7% في أبريل مقابل توقعات الإجماع عند 4.6%، بينما في مارس، سجل معدل التضخم نحو 4.6%، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التجارة الأمريكية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.4% مقابل 0.3% المتوقع في أبريل.