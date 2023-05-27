مراسل «القاهرة الإخبارية»: رفع سقف الدين الأمريكي سيشهد اتفاقا بحد أقصى غدا

أكد رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن الاتفاق على سقف الدين أصبح أقرب ما يكون، بين الإدارة الأمريكية والجمهوريين في الكونجرس، مشيرًا إلى وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن اتفاق قد يتم اليوم.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى صالح، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن في أسوأ الظروف، إن لم يحدث اتفاق على رفع سقف الدين اليوم، فسيحدث في عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن نبرة التفاؤل نابعة عن تصريحات كيفين مكارثي وجو بايدن، والأنباء التي تتحدث عن أن الطرفين اجتمعا الخميس، وحققا تقدما في مفاوضات رفع سقف الدين، مؤكدًا أنهما سيجتمعا لمناقشة الخطوط العريضة التي تبقت، متوقعًا أن يتوصلا لاتفاق بحد أقصى غدًا الأحد، على أبعد الفروض.

ولفت إلى أنهم أعادوا الحسابات، حيث كانوا يتحدثون عن أول يونيه كموعد نهائي لسداد الولايات المتحدة لالتزاماتها، لكن الآن أصبح هناك تمديد لسداد الالتزامات في الخامس من الشهر ذاته.