باحث سياسي عراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: القوة العسكرية في بغداد استشعرت الخطر عام 2014

أكد الدكتور وسام القصير الباحث العراقي في الشؤون السياسية، أن حكومة العراق الحالية تشهد مشاركة جميع الأطياف، لافتا إلى القوة العسكرية في بغداد استشعرت الخطر عام 2014، حينما اعتمدت على المحاصصة السياسية، وتناست ما حدث من انهيار، ولم تتعلم الدرس مما حدث.

ائتلاف إدارة الدولة

وأوضح «القصير»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جميع الجهات الحالية هي التي كونت الحكومة بائتلاف إدارة الدولة، ووافقت على برنامج الحكومة الذي قرأه رئيس الوزراء في البرلمان، وبموجبه تشكلت الحكومة، وبالتالي فان جميع التشكيلات السياسية وافقت على هذا التشكيل.

وأشار إلى أنه من ضمن هذه القرارات، إعادة تنظيم وتوزيع وتشكيل القوى الأمنية والبرنامج الأمني بشكل عام بالعراق، واستبعاد موضوعات المحاصصة وغيرها، ضاربًا المثل بوزير الداخلية، الذي اختير من داخل رجال الداخلية بعيدًا عن المحاصصة، ووزير الدفاع الذي كان من رحم المؤسسة العسكرية، وبالتالي هم الأعرف بحاجة المؤسسات، ويدخلوا في أدق التفاصيل حتى طعام الجنود وملابسهم، فضلًا عن توزيع ونشر القادة.