«الجنايات» تعاقب عاملا متهما باختطاف فتاة في أبوالنمرس بالسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة المتهم باختطاف فتاة في منطقة أبوالنمرس بالجيزة، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الزارع علي، وعضوية المستشارين خالد مصطفى ومحمد ياسر كمال الدين، ووكيل النيابة محمد أمين أحمد، وأمانة سر شريف سمير رسمي.

خطف فتاة في منطقة أبوالنمرس بالجيزة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16829 لسنة 2022 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 5337 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «حسين. م»، 21 عامًا، عامل، باختطاف المجني عليها «دعاء. م» في منطقة أبو النمرس بالجيزة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أقوال أحد الشهود، إنه نما إلى علمه قيام المتهم باختطاف المجني عليها أثناء سيرها في الطريق العام، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة أبوالنمرس، يفيد قيام المتهم باختطاف المجني عليها بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المُتقدم.