«يوم 13» يتراجع إلى المركز الثاني في قائمة إيرادات السينما المصرية

تراجع فيلم «يوم 13» إلى المركز الثاني بقائمة إيرادات الأفلام المصرية بعد أسابيع في الصدارة، وذلك أمام فيلم «شوجر دادي» الذي احتل المركز الأول بـ496 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم الرعب سوى 338 ألف جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية عن أمس الجمعة، الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي بـ170 ألف جنيه، وذلك خلال يوم الثالث بدور العرض السينمائي، تلاه في المركز الرابع فيلم «بعد الشر» الذي حقق 96 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم «هارلي» إلى المركز الخامس 88 ألف جنيه.

«ابن الحاج أحمد» يتراجع للمركز السادس.. و«ساعة إجابة» يتذيل القائمة

جاء فيلم «ابن الحاج أحمد» في المركز السادس في قائمة إيرادات السينما المصرية، محققًا 17 ألف جنيه، يليه في المركز السابع فيلم «رمسيس باريس» بطولة الفنانة هيفاء وهبي بـ10 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «مغامرات كوكو» بـ7 آلاف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات اليومية فيلم «ساعة إجابة» بـ5 آلاف جنيه.