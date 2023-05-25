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لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.. ظهرت في القاهرة الآن

كتب:

محمد سامي الكميلي
02:10 م | الخميس 25 مايو 2023
الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو الجاري، ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 للفصل الدراسي الثاني، بالاسم ورقم الجلوس، وبالألوان بدلًا من الدرجات، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستعرض «الوطن»، لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 

ويمكنك الدخول على لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 من هنــــــا، الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة، من خلال الخطوات الآتية:

- تسجيل الصف الدراسي للطالب.

- تسجيل السنة الدراسية للطالب.

- تسجيل الرقم القومي للطالب.

- الضغط على عرض النتيجة.

طرق بديلة للينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023  

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن هناك طرق للحصول على النتيجة، غير الدخول على لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، وهي:

- الاتصال على الرقم 09000100 من أي خط أرضي.

- الاتصال على الرقم 5757 من أي هاتف محمول.   

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني بالألوان

ووفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فنظام تقييم الصف الرابع الابتدائي يكون بالألوان، وهي عبارة عن أربعة ألوان «أزرق، أخضر، أصفر، أحمر»، وكل لون يدل على مستوى الطالب.

- فاللون الأزرق يوضح أن الطالب فاق كل التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة «من 85 لأقل 100».

- اللون الأخضر يدل أن الطالب امتلك المهارات والمعارف المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

- اللون الأصفر يدل أن الطالب محتاج إلى دعم «من 50 إلى أقل من 65».

- اللون الأحمر يدل أم الطالب لم يتعلم المهارات والمعارف المطلوبة «من 1 لأقل من 50».

 

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