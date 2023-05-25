رابط البوابة الإلكترونية لمعرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني

أتاحت البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الرابع الابتدائي التيرم الثاني 2023، حيث يمكن للطلاب معرفة نتيجتهم، عن طريق الاستعلام بالاسم ورقم جلوس الطالب.

رابط البوابة الإلكترونية لنتيجة الصف الرابع الابتدائي

ومن خلال البوابة الإلكترونية لنتيجة الصف الرابع الإبتدائي التيرم الثاني 2023، يتم معرفة النتيجة بالألوان وليس بالدرجات، من خلال الرابط، وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، وتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال البوابة الإلكترونية، أو من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.