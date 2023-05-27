انتظام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالقليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2023، بمدارس مدينة بنها صناعي وتجاري وفندقي، للعام الدراسي 2023-2024، التي بدأت اليوم، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين، ورافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والصادق محمد مدير التعليم الفني.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالقليوبية

وتفقد محافظ القليوبية، امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة بنها، ومدرسة أنس بن مالك للتعليم التجاري، ومدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات، واطمئن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان، من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

عدم السماح بدخول أو استخدام الهاتف المحمول

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 هذا العام، من الدبلومات الفنية والصناعية والزراعية والفندقية، عددهم 49663 طالبًا وطالبة، وعدد اللجان 161 لجنة، وانتهت الامتحانات العملية والمعملية يوم 25 مايو الجاري.

كما جهزت مديرية التربية والتعليم، 12 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات، للمدرسين والقائمين علة سير الامتحانات، وتجهيزها بالإعاشة اللازمة.