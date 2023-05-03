حقوق العمال عند المصري القديم.. نقابات عمالية لكل مهنة

أعلن المتحف القومي للحضارة المصرية عن حقوق العمال في مصر القديمة، لافتاً إلى أن الأيدي العاملة لعبت دورًا مهمًا في بناء الحضارة المصرية منذ البدايات الأولى لقيام الدولة وتقديراً لدور أفراد النظام الإداري في مصر القديمة بإنشاء إدارة خاصة تعتني بشؤون العمال وأعمالهم وهي «إدارة الأشغال».

حقوق العمال وأجورهم

ولفتت إدارة المتحف في بيان لها، إلى أن إدارة الأشغال التي أسسها أفراد النظام كانت تقوم على تجميع العمال وتوزيعهم على المشروعات الكبرى للدولة سواء في الصناعة أو الزراعة والري أو التعدين بالإضافة إلى أنها كانت تعتني بحقوق العمال وأحوالهم المعيشية أيضًا.

سوق العمل في مصر القديمة

وتميز سوق العمل في مصر القديمة بأن كل مهنة كان لها نقابة عمالية خاصة بها خاصة مع العصر اليوناني الروماني مثل نقابة الكهنة في «كانوب» ونقابة صانعي النسيج في سايس وعمال المحاجر في طرة حيث كانت تلك النقابات تشترط أن يخضع العامل لاختبار في حرفته قبيل الالتحاق بالنقابة، وكانت النقابة تستقطع جزءًا من أجر العامل وتوفره له عند تقاعده أو أصابته في العمل، بالإضافة إلى تدافع عن حقوق العمال عند تعرضهم لأي ظلم أو ضرر.