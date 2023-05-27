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وفاة سيدة سقطت عليها نخلة في قنا جراء هبوب عاصفة ترابية

كتب:

رجب آدم
01:49 م | السبت 27 مايو 2023
مستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام

لقيت سيدة مصرعها، ظهر اليوم السبت، على خلفية سقوط نخلة عليها بسبب عاصفة ترابية ضربت قرية «الجبيل»، التابعة لدائرة مركز قنا، وعلى الفور نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وفاة ربة منزل 

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، بمصرع ربة منزل سقطت عليها نخلة في منطقة داخل منزلها بقرية الجبيل بدندرة بمركز قنا.

عاصفة ترابية في قنا

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف محافظة قنا، إلى موقع الواقعة، وتبين مصرع وردة عبدالصبور مرغني 39 عامًا، إثر سقوط نخلة عليها بسبب العاصفة الترابية، وذلك أثناء تواجدها بمنزلها.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت عاصفة ترابية صاحبتها سقوط خفيف للأمطار في محافظة قنا، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التغيرات في الطقس.

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