تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح.. 24 وظيفة متاحة برواتب مجزية

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، اليوم التوظيفي المفتوح لشركة هايبر ماركت السلطان.

ومن المقرر وفقا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، أن يتم عقد اليوم التوظيفي المفتوح يوم الاثنين 5 يونيو المقبل بمركز شباب المشابك أول فيصل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 مساءً على الوظائف التالية:

فرص عمل في يوم توظيفي مفتوح

وتأتي فرص العمل في اليوم التوظيفي وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة كما يلي:

1- مدير فرع - خبرة 5 سنوات في مجال الماركت

2- مديرين اقسام جروسري - خبرة 3 سنوات في مجال الماركت

3- مشرف جروسري ممرات خبرة 3 سنوات في مجال الماركت

4- منسقين ممرات.

5- مشرفين ثلاجات.

6- منسقين ثلاجات.

7- مشرف جزارة.

8- جزارين.

9- مشرف بقالة.

10- بائعين بقالة.

11- مشرف خدمة عملاء.

12- موظفين خدمة عملاء.

13- مشرف دليفري.

14- محضرين ومتلقيين طلبات.

15- سائقين سيارة - رخصة ثالثة سارية - ذكور فقط.

16- طيارين فيسبا.

17- مشرفين كاشير.

18- عدد 20 كاشير.

19- خلف كاشير.

20- مشرفين أمن.

21- موظفين أمن.

22- موظفين استلامات.

23- مسؤل أسعار وصلاحيات.

24- عمال مخزن.

مميزات الوظيفة

راتب مجزي

وسيلة مواصلات

تامين اجتماعي وصحي

إجازات سنوية ورسمية

- إجازة أسبوعية مكافأت وزيادات سنوية

أماكن العمل

محافظة الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة من خلال الضغط هنا والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المذكور أعلاه، أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر.