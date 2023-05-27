بدء إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023، وفق توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الذي شدد على ضرورة عدم جمع أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور بشأن الحصول على النتيجة.

تفاصيل نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023، جرى بدء إعلانها في مدارس المحافظة بداية من اليوم، متضمنة الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة دراسية، وأشارات المديرية في بيان سابق لها، إلى أن الامتحانات عُقدت ورقياً في لجان مراعية لجميع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وأوضحت أن امتحانات الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة 2023، تمت وفق المواصفات الفنية للورقية الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وفي سياق منفصل، تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، وأكد أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف النوعيات والتخصصات بلغ 23763 صناعي بنسبة حضور 98.18%، و3617 زراعي بنسبة حضور 98.39%، و24038 تجاري بنسبة حضور 97.83%، و3787 فندقي بنسبة حضور 97.83%، وموزعة على 195 لجنة.

وأكد أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا، لافتا إلى أنه جرى تخصيص 48 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها 28 استراحة مخصصة للرجال و20 استراحة للسيدات مخصص لهم 1086 سريرا كاملة التجهيزات مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.