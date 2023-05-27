يسري جبر عبر قناة الناس: الإمام البخاري كان يبيح تقطيع الأحاديث في تصنيفه لها

شرح الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، كتاب «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» لعبد الله بن أبي جمرة الأندلسي أبو محمد، موضحًا: «الإمام البخاري جعل لكل وجه مما يدل عليه الحديث الواحد بابا، أي أن البخاري في تصنيفه للحديث كان يبيح تقطيع الحديث، فيأخذ فقرة من الحديث بإسناد ويستنتج من هذه الفقرة حكما فقهيا معينا ويعنون به بابا».

البخاري كان ينوع الأسانيد ويستنبط بعنوان الباب حكما فقهيا

وأضاف «جبر»، في حلقة اليوم من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس: «ثم بعد ذلك في موضع آخر يأتي ببقية الحديث بإسناد آخر ينوع الأسانيد ويستنبط بعنوان الباب حكما فقهيا، ولذلك جاء في الكتاب أنه لربما قطّع الحديث الواحد في أبواب شتى مرارا، وأتى في كل باب منه بقدر الحاجة إليه، وهو في هذه الخاصية يختلف عما جاء في صحيح مسلم».

وتابع العالم الأزهري: «الإمام أبو جمرة قال إنه رأى أن يجعل كل حديث من تلك الأحاديث التي جمعت بنفسه مقام باب، ومفتاحه ظاهر الحديث، والأبواب التي تتفرع منه وجوه تتبعه، أي أن كل الأبواب التي تستنبط منه يجعلها وجوها يذكرها أثناء الشرح».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.