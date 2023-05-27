أزهري عبر قناة الناس: علماء الدين احترموا الحديث.. «كان عندهم مثل القرآن»

قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، إن أئمة الدين كانوا يحترمون الحديث أعظم احترام، حتى أنه عندهم كان مثل القرآن ويستبنطون من ألفاظه وحروفه أحكاما، وعليها يبنون قواعد مذاهبهم.

وأضاف «جبر»، في حلقة اليوم من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس: «لدينا ما حُكي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله حيث أتاه الخليفة إلى بيته فأبطأ عليه بالخروج، ولما خرج قال الخليفة يا مالك، ما زلت تذل الأمراء؟! قال مالك: لا والله، إلا أني سمعتك فعلمت أنك لم تأتِ غلا لتسألني عن الحديث وكنت على غير طهارة، فكرهت ان أتكلم فيه وانا على غير طهارة، فتوضأت وخرجت».

العلم يؤتى إليه

وتابع: «هذا يعني أن الخليفة ذهب إلى مالك حتى يسمع الحديث منه، فقد طلب أن يأتيه في قصره، ولكن الإمام مالك اعتذر وقال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إلى باب الحكام، فاحترم الخليفةُ قولَ الإمام مالك وجاءه في يوم، ولما عرف الإمام مالك أن الخليفة في باب بيته أدخله وتأخر عليه، واعتقد الخليفة أن مالك تأخر عليه نوعا من إذلال الأمراء، لكن الإمام شرح له الموقف، وهو ما يؤكد أن العلماء كانوا يحترمون الحديث ولا يروونه إلا عن طهارة».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.