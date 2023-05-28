«الإرشاد الزراعي» يحذر من صانعة أنفاق أوراق الحمضيات: تسبب خسائر كبيرة

حذرت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، من حشرة صانعة أنفاق الحمضيات، حيث تشكل خطورة كبيرة على زراعات الموالح بشكل عام، وتصيب النموات الغضة في المشاتل والأشجار بأعداد كبيرة، وتتسبب في خسائر ضخمة على مستوى كمية الإنتاج ونوعيته، حيث تتغدى اليرقة على النسيج بين بشرتي الورقة.

وتظهر الأوراق حديثة النمو ملتوية على نفسها، وتكون صفراء اللون أو جافة، كما تظهر بؤر الإصابة فاتحة اللون نتيجة لانعكاس الضوء على الأنفاق المتعرجة وبداخلها البراز، ما يؤدى إلى ثقب الأوراق.

مخاطر الحشرة صانعة أنفاق الحمضيات

وقالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية زراعة الإسكندرية، إن أغلب نشاط حشرة صانعة أنفاق الحمضيات ليلي، وعند التزاوج تبدأ في وضع البيض على السطح السفلي للأوراق الحديثة والنموات الغضة، ثم يفقس البيض إلى يرقات تقوم بثقب طبقة البشرة للورقة من خلال فكّها الحاد، وتبدأ في عمل الأنفاق داخل الأوراق تاركة خلفها برازها السائل والذي يجف ويتحول إلى اللون الأبيض تم يتحول إلى اللون البني.

وأضافت مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسيج الورقة يتلف، ويصبح لون الأنفاق الموجودة به أبيض فضي، ويظهر عليه آثار مرور القواقع على الأوراق مع التفاف بسيط في الورقة إلى أعلى، ولا تغادر اليرقة النفق حتى تعمل غرفة في نهايته.

أعراض الإصابة بحشرة صانعة أنفاق الحمضيات

ومن أهم أعراض إصابة المحصول بحشرة صانعة أنفاق الحمضيات، وجود أنفاق متعرجة على الأوراق، وظهور الأوراق حديثة النمو ملتوية على نفسها وصفراء اللون أو جافة، كما تظهر بؤر الإصابة فاتحة اللون نتيجة لانعكاس الضوء على الأنفاق المتعرجة وبداخلها البراز، ما يؤدى إلى ثقب الأوراق، وعادة ما تكون اليرقة في نهاية النفق، وهي صغيرة لونها أصفر، والأنفاق لونها أصفر يتحول إلى الأبيض ثم البني.

طرق مكافحة حشرة صانعة أنفاق الحمضيات

1- استخدام المبيدات المحتوية على الأبامكتين والتيبوفينوزيد ودايفلوبينزورون أو سبينيتورام.

2- يمكن أيضا استخدام المبيدات الجهازة، مثل البيروثرويد.