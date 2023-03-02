افتتاح فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس في كلية «زراعة الإسكندرية»

افتتح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس الذي نظمته كلية الزراعة تحت عنوان «الزراعة و ابداع الشباب»، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات الحاليين والسابقين بالكلية والجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الطلاب بالكلية.

وأشار«نبيل» إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات الطلابية بشكل دوري لإيمان الجامعة بأنهم السواعد الحقيقية لبناء الدولة المصرية، ومشاركتهم في قضايا الوطن، ومعرفة رؤيتهم في القضايا المختلفة المتعلقة بمجالات تخصصهم، وحثهم على العمل الجماعي المنظم، لافتاً إلى أن النشاط الطلابي يعد جزءًا أساسيا من الحياة الجامعية، مؤكدًا على أن الجامعة تعمل دائما على دعم هذه الأنشطة في كليات الجامعة المختلفة، وافتتح معرض لأعمال الطلبة تضمن أشغال يدوية وتصوير ورسم ومشروعات إنتاجية صغيرة.

يستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين

وقال الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة، إن المؤتمر يعقد للمرة الخامسة وتستمر أعماله على مدار يومين، موضحًا أن برنامج المؤتمر يتضمن محاضرتين رئيستين وحوالي 74 بحثًا وتجارب شبابية رائدة لطلاب الكلية، وتدشين مبادرة طلابية تحت عنوان «بي جرين»، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والمعرض الفني وأنشطة الجوالة.

وكيل كلية الزراعة: اختيار الموضوعات تم بعناية شديدة

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أكد الدكتور أحمد محمد مهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر، أهمية المؤتمرات الطلابية ودورها فى تنمية مهارات الشباب وتنمية إبداعاتهم مشيرًا إلى أنه تم اختيار موضوعات الأبحاث بعناية ودقة شديدة حيث تمثل عناوينها الموضوعات الحيوية المطروحة على الساحة مثل الذكاء الاصطناعي ودوره فى الزراعة والمشروعات التنموية الكبرى التي تتبناها الدولة ومعوقات الإنتاج الحيواني والداجني والحلول المقترحة لها، متابعًا أن الشباب هم قاطرة التنمية فهم المستقبل ونحن قوة دافعة وداعمة لهم.