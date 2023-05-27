يسري جبر عبر قناة الناس: الصحافة أهل صفوة.. والنبي حذرنا من العيب فيهم

قال الدكتور يسري جبر أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإمام مالك بن أنس حُكي عنه، إنه كان إذا طلبه الفقهاء كي يُدرسهم الفقه والأحكام الشرعية يسألهم ماذا تريدون، فإن أخبروه أنهم يريدون الفقه يخرج لهم على الحالة التي يجدونه عليها.

وأضاف «جبر»، في حلقة اليوم من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس: «وإن أخبره أنهم يريدون الحديث تطهّر وتطيّب ولبس أحسن ثيابه وتبخّر بالمسك والعود ثم جلس للحديث، ومثل ذلك عنه كثير، ومن ثم سُمي أمير المؤمنين في الحديث».

جبر: النبي حذرنا من العيب في الصحابة

إلى ذلك، تحدث عن الذين يتكلمون عن الصحابة ويعيبون فيهم، موضحًا: «النبي حذرنا من العيب في الصحابة، فقد قال أصحابي أصحابي، إياكم وأصحابي.. وبالتالي إياك أن تعيب في صحابي مهما حدث خلاف بين الصحابة وبعضهم، فهم يجتهدون، منهم الذي يخطئ ومنهم الذي يصيب، ولنا أن نناقش خطا المخطئ وإصابة المصيب دون أن نعيب في ذواتهم، لأن ذواتهم شريفة، كلهم عدول وأهل صفوة، ويكفيهم فخرا أن النبي نظر إليهم وهم نظروا إلى النبي».

انطلاقة قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.