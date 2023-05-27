ضياء رشوان: مجموعة جلسات متخصصة ضمن برنامج الحوار الوطني هذا الأسبوع

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الأسبوع الجاري لنتيكون هناك جلسات عامة تخص الحوار الوطني، لكن سيتم عقد الكثير من الجلسات الخاصة والمتخصصة التابعة للمقررين والمقررين المساعدين، والتي تضم أصحاب الأراء الرئيسية من أجل صياغة الاقتراحات بشكل شبه نهائي تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الأمناء لإقرارها ومناقشتها ورفعها لرئيس الجمهورية.

رشوان: الأسبوع الجاري يخص اللجان المتخصصة

وأضاف «رشوان» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأسبوع الجاري يخص اللجان المتخصصة، وهي لجان أقرب من التوافق والسياق، وهو الأمر الذي سيبدأ من الغد.