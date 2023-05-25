ضياء رشوان يعلن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني

صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد 4 يونيو.

جدول جلسات الأسبوع الثالث للحوار

وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها في نفس أسابيع جلسات اللجان.

ويقرر مجلس الأمناء في اجتماعه القادم يوم السبت 27 مايو، تشكيلها ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها خلال الأسبوع القادم بعد اجتماع المجلس.

جلسات الأسبوع الثالث

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث سيكون على النحو التالي:

الأحد 4 يونيو، المحور السياسي: = تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)= قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة).

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي: = أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية)= الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية).

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:= لجنة الصحة (2 جلسة متتالية)= لجنة الشباب (2 جلسة متتالية)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 11 صباحا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.