ضياء رشوان: الحوار الوطني يناقش إنشاء مجلس موحد لشؤون التعليم في مصر

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس أمناء الحوار الوطني بعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يأتي على خلفية مشروع مقدم من مجلس الوزراء لإنشاء المجلس، وهو مجلس موحد لشؤون التعليم في مصر بكل أنواعه.

رشوان: مجلس الوزراء أعد مشروعا واضحا ومسجلا

وأضاف «رشوان» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الوزراء أعد مشروعا مكتوبا وواضحا ومسجلا، وهو ما جرى إبلاغنا بهه الثلاثاء الماضي بخطاب رسمي، وتم إعلان عقد جلسة لمناقشته يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم سيتم رفع الاقتراحات لرئيس الجمهورية، لأنه لم يرسل المشروع النهائي من الرئيس السيسي لمجلس الوزراء.

وأوضح أن المجلس سيناقش الموضوعات الواردة الخاصة بمشروع القانون، ويجري رفع المقترحات بشأن تلك الموضوعات كافة، «القانون مش طويل، وهترفع كل التوصيات بالموضوعات إلى رئيس الجمهورية».