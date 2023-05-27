الكشكي: عقد جلسة طارئة الأسبوع الجاري لمناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ اليوم السبت شهد عقد الاجتماع الخامس والعشرين للمجلس؛ إذ بدأ الساعة الواحدة ظهرا وانتهى في السابعة مساء.

الكشكي: هناك جلسة خاصة الأسبوع الجاري

وأضاف «الكشكي»، في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات والملفات والآراء، وتبادل وجهات النظر وغيرها من الأمور، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء دعا إلى جلسة خاصة هذا الأسبوع من الجلسات الرئيسية للحوار الوطني.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «موعد الجلسة هو يوم الأربعاء المقبل، وتتناول مشروع القانون الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومةَ بإحالته إلى الحوار الوطني، وهو المتعلق بالمجلس الوطني للتعليم والتدريب».

تحديد جلسة طارئة هذا الأسبوع

وأكد أن مجلس الامناء كان حريصا على تحديد جلسة طارئة وخاصة لهذا الموضوع، بحيث تقسم إلى جلستين؛ الأولى من الساعة 12 ولمدة 3 ساعات، والأخرى من الرابعة عصرا ولمدة 3 ساعات، وستخصص للمجلس الوطني للتعليم والتدريب.