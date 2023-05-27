أمطار ورياح محملة بالأتربة بسفاجا.. وإدارة الأزمات تحذر المواطنين

حذرت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر المواطنين من تعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح شديدة وهطول أمطار واستمرار تقلبات الأحوال الجوية وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل

تحذير المواطنين من الأحوال الجوية

وناشد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، المواطنين وخاصة المسافرين على الطرق السريعة بين سفاجا ومحافظات الصعيد، اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة مع الحذر أثناء القيادة خصوصا علي الطرق الرئيسية المؤدية من وإلي المدينة.

الأرصاد الجوية

وحسب بيان الهيئة العامة للأارصاد الجوية غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على وسط وجنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانًا.

وتابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مشروعات رصف الطرق، مطالبا شركات المرافق بسرعة أعمال المرافق والانتهاء من أعمال التوسعة وإعادة تخطيط الشوارع وتنفيذ الدورانات المطلوبة لتحقيق السيولة المرورية، ضمن خطة الارتقاء بمستوى الطرق والشوارع الداخلية للمدينة تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030