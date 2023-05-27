لو فقدت رخصتك.. خطوات بسيطة لاستخراجها في دقائق

في كثير من الأوقات، يتعرض بعض المواطنين إلى فقد حقيبته، التي يضع بها بعض المستندات الرسمية الشخصية، منها البطاقة الشخصية ورخصة القيادة والمتعلقات الشخصية، وفي هذا الصدد تسعى الدولة إلى تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت؛ إذ يمكن للمواطن الذي فقد رخصة القيادة، استخراج بدل فاقد، والحصول على الخدمة إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية أو موقع النيابة العامة، والتي يحصل عليها في خلال دقائق.

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات وطرق استخراج رخصة القيادة عند ضياعها.

خطوات وطرق استخراج رخصة القيادة عند ضياعها

من خلال نصائح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير المروري، في تصريحاته لـ«الوطن» فإن الشخص الذي يفقد رخصة القيادة، يجب عليه التوجه إلى قسم الشرطة التابع له، ويحرر مذكرة فقد، ثم التوجه إلى وحدة المرور المختص التابع لمنطقته، ويقدم تلك المذكرة، ثم يدفع الرسوم الخاصة بالرخصة، ويستخرجها وفقًا للمدة المتبقية من الرخصة.

وأوضح «قريطم» أنه بالنظام الحالي، يدخل المواطن الشاب على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا، وعليه الضغط على خدمات المرور، ويستخرج بدل فاقد أو تالف من رخص القيادة والمركبات، ويتبع المعلومات المطلوبة، ونوع الرخصة، ورقم اللوحة.

طريقة استخراج رخصة القيادة المفقودة أون لاين 2023

وعن طريقة الدخول، يجب اتباع تلك الخطوات والطرق، كي تتم نجاح عملية استخراج رخصة القيادة المفقودة أون لاين 2023 من موقع بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

الدخول إلى موقع مصر الرقمية، ثم اختيار خدمات مركبات، ثم خدمة بدل فاقد رخصة مركبة، ثم اضغط إبداء الخدمة، سيجرى توجيهك لاختيار المركبة المراد استخراج بدل فاقد للرخصة، وعند وجود ملاحظات على الرخصة تعرض رسالة في الشاشة ذاتها، وكذلك عند وجود مخالفات.