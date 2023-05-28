أخبار لا تفوتك.. تحذير هيئة الأرصاد وتعطل «فيسبوك» وزلازل تضرب عدة دول

مع بزوغ فجر يوم الأحد 28 مايو، وقعت عدد من الأحداث المهمة والمؤثرة والتي قد تهم قطاعا كبيرا من الجمهور، من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من عدم ترك المنازل إلا لأسباب قوية بسبب الرياح المحملة بالأتربة، إلى تعطل «فيس بوك»، ثم زلزال ضرب عددا من الدول.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبسبب سوء الأحوال الجوية والتقلبات في الرياح ما بين أتربة وأمطار بسيطة وقوية بين مناطق وأخرى، فقد حذرت الهيئة المواطنين وشددت عليهم ضرورة التزام المنازل بالنسبة لمن يعاني حساسية الصدر، وعدم التهاون بحالة الطقس الحالية والتقلبات الجوية.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مانشيت» ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع على فضائية «CBC» أن الرياح والأتربة ستكون شديدة ومستمرة بسبب الرياح القادمة من المناطق الصحراوية، والتي أدت إلى إثارة الرمال والأتربة بهذا الشكل، بخلاف وجود سحب رعدية موجودة في المناطق الجنوبية.

عطل جديد يضرب «فيسبوك»

هذا واستمرت أعطال الشركات التابعة لـ«ميتا»، ومن بينها إنستجرام وفيسبوك، خلال الفترة الأخيرة، وبعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من الشكاوى المتعلقة بإرسال طلبات صداقة دون عمد بخلاف وجود عطل على إنستجرام، فوجئ رواد موقع التواصل الاجتماعي بحدوث عطل فيه منتصف يوم أمس السبت، الأمر الذي علق عليه رواد موقع التواصل.

وعلق النشطاء على ما حدث لموقع التواصل الاجتماعي بعدد من المنشورات أبرزوا فيها المشكلة، وهى عدم قدرتهم على نشر الصور الخاصة بهم، حيث استغرقت وقتا قبل النشر لتأتي بعض الكلمات كالتالي: «نستغرق بعض الوقت للنشر»، قبل أن تعود إلى العمل من جديد بعد استمرارها نحو 45 دقيقة.

زلازل تضرب عددا من الدول بينها الولايات المتحدة وتركيا

ضربت هزات أرضية عددا من الدول حول العالم، منها الولايات المتحدة الامركيية وتركيا، خلال الساعات الأولى من أمس السبت، دون وقوع ضحايا، حيث تراوحت قوة الهزات الأرضية، بين درجتين و6 درجات على مقياس ريختر، كان أقواها في مملكة تونجا، وبلغت شدته 6 درجات.

كانت آخر الهزات الأرضية بقوة 3.5 درجة ريختر، سجلها المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في الإكوادور بقارة أمريكا الجنوبية، وضربت هزة أرضية تركيا بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا بعمق 5 كيلومترات، حيث أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا على مسافة 64 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من قهرمان مرعش، و31 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من جوكسون.