محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء ساحات الانتظار ومواقف السرفيس الجديدة

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة مراحل العمل الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها، بين شارعي الهرم والملك فيصل وبمناطق الشيشيني وكوبري الصحابة والمنشية والدائري، رافقه اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

الانتهاء من إنشاء ساحات انتظار للمركبات

تفقد المحافظ، مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل، التي جرى تغطيتها، والانتهاء من إنشاء ساحات انتظار للمركبات بها، ومواقف السرفيس الحضارية ونقاط ترفيهية ومحال ومنشآت تجارية.

واطلع محافظ الجيزة، علي نسب التنفيذ بساحات الانتظار، التي تستوعب أكثر من 80 سيارة مجهزة ببوابات للدخول والخروج، وكاميرات مراقبة وغرف إدارية، وذلك لخدمة المواطنين بالمنطقة، وعدم إعاقة الحركة المرورية بالانتظار الخاطئ للسيارات، وتابع نسب تنفيذ إنشاء مواقف السرفيس الجديدة بالقطاع المغطى من الترعة بين شارعي الهرم وفيصل، وتستوعب نحو 150 سيارة سرفيس، وتضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار، مؤكدًا ضرورة مراعاة إدخال مواقف السرفيس العشوائية داخل الموقف الحضاري الجديد لتسهيل الحركة المرورية، ومراعاة تنوع خطوط السير لسيارات النقل الجماعي وتعددها.

تأهيل مسار الترعة

وتابع المحافظ، أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بتقاطعها مع شارع الملك فيصل، إذ يجري إنشاء ساحات انتظار للسيارات تستوعب 85 سيارة وموقفًا لسيارات السرفيس، لاستيعاب 110 سيارات ميكروباص سرفيس لخدمة حركة تنقل المواطنين بالمنطقة، كما تفقد نسب تنفيذ أعمال التغطية بالقطاع من منطقة الشيشيني وحتى المنشية، التي سوف تشهد إنشاء ساحات انتظار كبيرة للسيارات تستوعب 155 سيارة إلى جانب محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيه.