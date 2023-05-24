إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 6 أشخاص أبناء عمومة واحدة، في مشاجرة بالأسلحة النارية نتيجة خلافات الجيرة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية النصيرات دائرة مركز دار السلام.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أنّ طرفي المشاجرة، كل من طرف أول «عبد الرحمن م ا. ا» 17 عامًا، طالب، مصاب بخرطوش بالساق اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونجل عمه «عبد الله ا. ا. ا» 19 عامًا، طالب، مصاب بطلق ناري باليد اليمنى، وعمهما «الدسوقي. ا. ا. ا» 38 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثانِ «عابدين. و. ا» 55 عامًا، عامل زراعي، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وكدمة بالرأس، ونجله «عثمان. ع. و» 32 عامًا، عامل زراعي، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وجرح رضي بالرأس، وشقيق الأول «عبده. و. ا» 65 عامًا، عامل زراعي، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وتبين أنّ الطرفين أبناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الثاني من الطرف الثاني على بندقية آلية بها «3» طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول، الثاني والثالث من الطرف الثاني، بالتعدي عليهم بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.