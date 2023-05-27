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مصرع طفل في حادث سير بشبين القناطر

كتب:

حسن صالح
11:42 ص | السبت 27 مايو 2023
نقل جثة -أرشيفية

نقل جثة -أرشيفية

لقي طفل مصرعه في حادث سير، بعد أنّ صدمته سيارة مسرعة على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق المدينة، وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على قائد السيارة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة .

بلاغ بمصرع طفل بشبين القناطر 

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي، بوقوع حادث سير، ووجود متوفى على طريق طوخ – شبين القناطر بنطاق محافظة القليوبية، والضحية طفل عمره 11 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وضبط السيارة المتسببة في الحادث، والقبض على قائدها.

وانتقل رئيس مباحث المركز، وقوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بالطفل في أثناء عبوره الطريق، ولقي مصرعه على الفور متأثرًا بإصابته، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

التصريح بدفن جثة الطفل

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

 

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