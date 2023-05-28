«الأرصاد» تحذّر من أمطار رعدية على السواحل وسيول على سيناء اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تتراوح شدّتها بين خفيفة ومتفاوتة الشدة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال وجنوب الصعيد، تمتد مع تقدم ساعات النهار إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

سيول على سيناء

وحذّرت الأرصاد الجوية، من تعرّض وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس، لأمطار شديدة تصل إلى حد السيول، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، وقد تصل إلى حد السيول، لذا يجب الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

رياح مثيرة للأتربة

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى استمرار نشاط رياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تتراوح سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة بين 38 و44 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، جاءت على النحو التالي.

- القاهرة 34 - 21

- العاصمة الإدارية 34 - 20

- أكتوبر 34 - 21

- بنها 34 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 33 - 20

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 32 - 21

- الزقازيق 33 - 21

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 19

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 20

- رفح 30 - 20

- رأس سدر 29 - 21

- نخل 25 - 12

- كاترين 22 - 9

- الطور 32 - 21

- طابا 24 - 17

- شرم الشيخ 34 - 24

- الإسكندرية 25 - 20

- العلمين الجديدة 25- 19

- مطروح 24 - 19

- السلوم 25 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 33 - 23

- الغردقة 34 - 24

- سفاجا 32 - 23

- مرسى علم 32 - 24

- شلاتين 33 - 25

- حلايب 33 - 25

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 33 - 24

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 21

- المنيا 34 - 22

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 34 - 23

- قنا 37 - 25

- الأقصر 39 - 26

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 36 - 25

- أبو سمبل 44 - 29