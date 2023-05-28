تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى اليوم

تقوم الإدارة العامة للمرور بنشر خدماتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، كما يتم الاستعانة بالأوناش لإزالة أي أعطال قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية.

كما تقوم بتوجيه حملات مكبرة لضبط كافة المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية فقد ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبري 6 أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس كثافات مرورية وفى اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

كما ظهرت كثافات متحركة على طريق صلاح سالم سيولة مرورية في الاتجاهين، وكذلك محور 26 يوليو بالاتجاهين، وكذلك بميدان مصطفي محمود وشارع جامعة الدول العربية.

وانتظمت الحركة المرورية في ميدان التحرير، العباسية وروكسي، إضافة إلى مناطق الزمالك، ووسط البلد، مع محور صفط اللبن في الاتجاهين.

وفى سياق متصل، تتيح وزارة الداخلية للمواطنيين الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يمكن الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط، وبعد تقوم في الشريط العلوي بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وفي الخطوة التالية اضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

وفى الخطوة التالية، يجرى إدخال عدد من البيانات من بينها «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.