أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسارة كبيرة للجرام عيار 21

تراجع سعر الذهب بنحو 45 جنيهاً، بداية التعاملات الصباحية بالصاغة المصرية اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2330 جنيها دون مصنعية، مقابل 2375 جنيها خلال التعاملات الصباحية أمس، كما سجل عيار 24 تراجعا يقدر بنحو 51 جنيها، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2663 جنيها، مقابل 2714 جنيها خلال التعاملات الصباحية أمس، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

وبحسب شعبة الذهب فإن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة دون مصنعية سجل نحو 2663 جنيها للشراء، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر انخفاضاً بمحال الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 2441 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، وسط انخفاض سعره في مصر حيث سجل نحو 2330 جنيها للشراء دون مصنعية، وقالت الشعبة في بياناتها، إن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجل نحو 1997 جنيها للشراء دون مصنعية، كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر انخفاضاً بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 1553 جنيها للشراء دون مصنعية، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم حيث سجل نحو 1331 جنيها للشراء دون مصنعية، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم انخفاضاً بمحال الصاغة، حيث سجل نحو 18640 جنيها للشراء