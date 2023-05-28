نقيب الفلاحين يعلن تراجع سعر طن البصل 2000 جنيه

أعلن حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، تراجع أسعار البصل بنحو 2000 جنيه في الطن، إذ يتراوح سعر طن البصل الأحمر بين 7 - 9 آلاف جنيه، بعدما كان يبلغ 9 إلى 11 ألف جنيه قبل أيام، وتراجع البصل الأبيض وسجّل 10 آلاف جنيه، متوقعًا مزيدًا من التراجع خلال الأيام المقبلة، نتيجة بدأ حصاد الموسوم الجديد في عدد من المحافظات، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من المخزون لدى التجار، واتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات المتعلقة بوقف التصدير.

وحذّر نقيب الفلاحين من التوسع في زراعة محصول البصل في موسم الزراعة الجديد، حتى لا يزيد الإنتاج بشكل كبير فتعود أسعار البصل إلى 1500 جنيه للطن، ويتكبد المزارع خسائر فادحة.

أسباب تراجع البصل

وقال عبدالحميد الدمرداش عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ«الوطن»، إنّ سبب تراجع أسعار البصل يرجع إلى بداية حصاد الموسوم الجديد في عدد من المحافظات، أبرزها محافظات الصعيد وعدد من محافظات الوجه البحري، إضافة إلى وجود كيات كبرة من البصل مخزّنة لدى التجار، إضافة إلى اتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات المهمة والمتعلقة بتصدير البصل للدول العربية الشقية.

وتوقع الدمرداش تراجع الأسعار، خلال الأيام المقبلة، مع دخول موسم الحصاد الجديد، مطالبًا المواطنين بشراء الكميات التي يحتاجون إليها فقط دون اللجوء الى التخزين؛ لأنّ الأسعار ستتراجع بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة.

أسعار الخضروات اليوم

في المقابل تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الأحد، في أسواق الجملة أبرزها سوق العبور وسوق السادس من أكتوبر، وسجل سعر الثوم البلدي 40 جنيهًا، وسعر الفلفل الحار والرومي 7.5 جنيه، وسعر البامية 25 جنيهًا، والملوخية 7 جنيهات، والطماطم 8 جنيهات، والبسلة 25 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات، والفاصوليا 25 جنيهًا، والخيار 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والبطاطس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي والحشو 7 جنيهات.