صرف مستحقات 1800 عامل بالهيئات القضائية من صندوق التأمين

قال كريم عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة والمعروف باسم صندوق 9%، إنّ الصندوق صرف خلال الفترة الماضية مستحقات 1800 حالة بإجمالي 60 مليون جنيه، بعد توقف لعملية الصرف استمر سنوات، وهو ما يعد حق أصيل من حقوق اعضاء الصندوق.

حقوق الأعضاء

وأوضح عبدالباقي، في بيان صحفي، أن مجلس الصندوق بعد انتخابه في فبراير الماضي تعهد بضرورة الانتهاء من ملف حقوق الأعضاء المتأخرة وصرف جميع المستحقات الخاصة بهم، مشددًا على أن الميزة التي يصرفها الصندوق في الوقت الحالي، وهي شهران عن كل عام منذ اشتراك العضو بالصندوق، مشيرا إلى أنّه يتم العمل على الآن منح مزايا أخرى منها بناء مستشفى للعاملين بالهيئات القضائية تخدمهم، وتكون وسيلة لاستثمار جزء من أموال الصندوق والتي بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه.

بلغ عدد الاعضاء 120 الف عضو

وأكد عبدالباقي، أنّ عدد أعضاء الصندوق بلغوا حتى الآن 120 ألف عضو من مختلف الهيئات القضائية، ويعملون كمجلس إدارة منتخب على صرف مستحقات الأعضاء أولًا بأول مطلع يناير 2024، حيث يكون من حق الموظف الذي خرج على المعاش الحصول على مستحقاته من الصندوق على الفور ولن يكون مضطرا للانتظار مثلما كان عليه الوضع.