«الصحة» تجدد تحذيرها لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية: الخروج للضرورة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، وحذرت خلال تقرير رسمي من خروج مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

ونصحت بارتداء الكمامات خلال الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية، مشيرة الى أهمية وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل

وشددت وزارة الصحة على المواطنين باستخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية، والتأكد من غلق النوافذ المنزل بشكل جيد لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف، وضرورة شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، والجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

وطالبت الوزارة من المواطنين حال الشعور بأي أعراض مرضية أو صدرية بالتوجه إلى المستشفى فورا، مؤكدة رفع أعلى درجات الاستعداد إلى القصوى على مستوى جميع المحافظات داخل المستشفيات.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لمرضى الجيوب الأنفية وجاءت على النحو التالي:

- الابتعاد عن دخان السجائر

- الحفاظ على رطوبة الجيوب الأنفية

- تجنب مسببات الحساسية الشائعة

- تنظيف الجيوب الأنفية

- شرب السوائل لصحة الجيوب الأنفية

وحذرت الوزارة المواطنين من الحصول على الأدوية التي توصف من خلال المواطنين، مؤكدة أن الطبيب الشخص الوحيد المنوط بيه وصف الأدوية وتحديد الجرعات المناسبة لكل شخص، حيث أن الجرعات تختلف من حالة مرضية إلى أخرى، ولا يمكن الحصول على الأدوية من خلال الوصف والعشوائية التي تجرى في بعض الحالات والتي تسبب مخاطر بالغة على الجسم.