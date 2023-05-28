ظهرت الآن.. نتيجة خامسة ابتدائي وثانية إعدادي بالجيزة الترم الثاني 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ظهور نتيجة خامسة ابتدائي وثانية إعدادي بالجيزة الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023 اليوم بجميع المدارس بمحافظة الجيزة، وفقًا للجداول المعلنة من المديرية بمواعيد اعلان نتيجة الترم الثاني بالمدارس.

نتيجة خامسة ابتدائي وثانية إعدادي بالجيزة

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم إعلان نتيجة خامسة ابتدائي وثانية إعدادي بالجيزة الترم الثاني 2023 بالمدارس في كشوف بلوحات إعلانية في أماكن مكشوفة، وذلك منعًا لحدوث أي تكدس أو تزاحم أثناء الاستعلام النتيجة.

نتيجة الترم الثاني متاحة بالاسم ورقم الجلوس

وأشارت المديرية، إلى أن النتيجة متاحة لجميع طلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس، ويستطيع الطلاب معرفة الدرجات في جميع المواد الدراسية بالنسبة لطلاب تانية إعدادي، إما بالنسبة للصف الخامس الابتدائي تكون النتيجة بالألوان.

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 متاحة للطلاب مجانيًا بالمدارس دون دفع أي مبالغ مالية مقابل الحصول عليها.

وفقًا للجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 غدا الأثنين 29 مايو بالمدارس بالاسم ورقم الجلوس في كشوف بلوحات اعلانية.