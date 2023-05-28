مُراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك يوضح مراحل الاتفاق المبدئي بشأن الدين الأمريكي

قال ياسر نور الدين، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إنَّ الاتفاق المبدئي الذي جرى بشأن سقف الدين الأمريكي، سيمر بـ3 مراحل، أولها أن يذهب إلى مجلس النواب الأمريكي من أجل التصويت عليه.

وأضاف «نور الدين»، خلال رسالة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنَّه في حالة الموافقة على الاتفاق المبدئي الذي أعلنه، كيفن مكارثي، بين أعضاء مجلس النواب، سوف ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مجلس الشيوخ، والمُتوقع أن يوافق عليه؛ لأن أغلبية أعضائه تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، ثم بعد ذلك ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نفس اليوم، وإقرار القانون النهائي؛ من أجل إنهاء الأزمة التي استمرت لأسابيع طويلة.

وقال مصدر مُطلع، إن البيت الأبيض ومفاوضين جمهوريين من مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ؛ لتجنب التخلف عن سداد الدين الحكومي، بحسب "رويترز".

رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اتصالات هاتفية، اليوم الأحد، بخصوص رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، إذ تواجه البلاد خطر التخلف عن سداد الدين في غضون ما يزيد على الأسبوع بقليل.

التعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأمريكي

وحذّرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويُفاقم تكلفة الاقتراض.