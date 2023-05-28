موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة الإسماعيلية

قالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية، في نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أنه حتى الآن تستمر أعمال التصحيح في الكنترولات المختلفة بكافة المدارس للانتهاء منها وإعادة تجميعها ورصدها قبل اعتماد النتيجة رسميا من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية

واوضح مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم، إن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية قد يكون الخميس المقبل، فور اعتمادها من محافظ الإسماعيلية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية لعام 2023، على أن يتم إتاحة النتيجة كاملة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية

وكشفت مديرية التربية والتعليم أنه فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية سيتم إتاحة رابط نتيجة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للمديرية، مشيرة إلى أنه يمكن أيضا الحصول عليها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «فيسبوك».

انتهاء 90% من أعمال تصحيح امتحانات الإعدادية 2023 في الإسماعيلية

وقالت المصادر إنه تم إنهاء 90% من أعمال تصحيح نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسماعيلية، على أن يتم الانتهاء منها خلال 48 ساعة على الأكثر.

وأضافت انه سيتم إعادة الرصد وتجميع ومراجعة الدرجات داخل الكنترول قبل إرسال النتائج إلى مديرية التربية والتعليم لتجميعها واعتمادها من محافظ الإسماعيلية وإعلانها.