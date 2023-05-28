تركيب وتشغيل السلالم الكهربائية لكباري «الرياح» في بنها منتصف يونيو

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة تفقدية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء سلالم كهربائية بديل للخرسانية بمنطقة وابور الثلج وكباري الرياح ببنها، انه من المقرر تشغيل المشروع يونيو المقبل، حيث وجه بدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي الهمم بتكلفة 13.5 مليون جنيه.

الإنتهاء من تجميع السلالم وتركيبها

وتابع «الهجان»، أعمال توريد السلالم الكهربائية بالجهة الأمامية للكوبري إذ تم توريد الـ 4 سلالم وجاري تجميعهم والبدء في التركيب، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجميع السلالم وتركيبها في المدة المقررة وذلك تخفيفاً وتيسيراً على المواطنين وكبار السن وذوي الهمم، مشدداً بتكثيف وضغط الأعمال للإنتهاء من التركيب والتشغيل التجريبي في المدة المقررة وأقصاها منتصف شهر يونيو القادم لسهولة تنقُل المواطنين مع مُراعاة الدقة في الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية المُتعاقد عليها.

الجدير بالذكر، أنه تم عمل جميع التنسيقات مع جميع المرافق وتم تكسير السلالم الخرسانية وعمل القواعد الخرسانية للسلالم الكهربائية الأربعة (2 سلم صعود، و2 سلم نزول)، والتي ستُسهل تنقُل المواطنين وتقديم الخدمة المستمرة السريعة لعدد كبير من الأفراد في وقت قصير خاصة ذوي الهمم وكبار السن، ثم بدء التشغيل التجريبي.

أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا

وعلى هامش الجولة تفقدَّ، محافظ القليوبية ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة ولدفع الأعمال للإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، حيث تتم الآن أعمال عزل حديقة النافورة والعمل بالتوازي في باقي الحدائق ومبنى التمركز الأمني.