محافظ القليوبية: 207 ملايين جنيه تكلفة تطوير محور الباسوسية بالقناطر الخيرية

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعي تطوير ورصف محور الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، ومتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا.

أعمال تغطية محور الباسوسية بالقناطر الخيرية

واستهل «الهجان» جولته بتفقد أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية محور الباسوسية بالقناطر الخيرية (أعمال رصف وتغطية)، التي بلغت 29 مليون جنيه.

جدير بالذكر، أن المرحلة الأولى والثانية بلغت تكلفتهما 178 مليون جنيه، وبذلك تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 207 ملايين جنيه؛ لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، حيث سيعد مدخل القناطر الخيرية من اتجاه الدائري ويخدم القادمين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.

كما تفقد محافظ القليوبية وضع الطبقة الرابطة بطول450 مترا وعرض 20 مترا، جاري تجهيز طبقة ربط لـ 700متر بعرض 18 متر، مؤكدا أن الطريق سيكون بديلا لطريق قرية «باسوس - القناطر الخيرية»، مما يسهل حركة المرور على المواطنين.

كما تم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول (5.7) كيلو متر، وأعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، ويليها الطبقة السطحية؛ وذلك بعد الانتهاء تمامًا من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات وتوريد بلاط الإنترلوك وتركيبة.

تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، ولتسريع وتيرة العمل لإنهاء المرحلة بالكامل في مدتها المُحددة في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة، لإظهار الطابع المميز لكل مدينة بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كل المُدن والأحياء.

واختتم الجولة بتفقد الموقع الذي يتم تجهيزه لاصطفاف المعدات الخاصة بالمحافظة، ضمن فاعليات مشروع مجابهة الأزمات الذي تنفذه المحافظة.