غلق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تدار بدون تراخيص بمركز ومدينة السنبلاوين، وإحالة القائمين على العمل بهذه المراكز للنيابة العامة لانتحالهم صفة أطباء، وعدم حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، وبها مشروبات الطاقة بكميات كبيرة، مؤكدة استمرار التفتيش والمتابعة لروافد الخدمة الطبية بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة حرصا على صحة وحياة المواطنين.

حملات للتصدي لجميع أشكال الفساد

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنّ تلك الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي لجميع أشكال الفساد، وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع، خاصة المنشآت الطبية والصيدلية، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

مراكز علاج إدمان تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنّ الحملة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز السنبلاوين، وكشفت أنّ المراكز التي جرى ضبطها تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية، وجرى اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز إلى مركز شرطة مركز السنبلاوين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لانتحالهم صفة طبيب.

وكشفت الحملة، أنّ تلك الأماكن غير مؤهلة لاستقبال مرضى، علاوة على وجود عبوات فارغة من مشروبات الطاقة وغيرها من المخالفات داخل تلك الأماكن، كما أنها غير مستوفاة للشروط التي تقرها القوانين والقواعد المنظمة للعمل كل في مجاله خاصة الخدمات الطبية والصيدلية.

وأكد «مكين» استمرار التفتيش والمتابعة لروافد الخدمة الطبية بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للشروط وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.