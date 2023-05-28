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في ذكرى رحلة العائلة المقدسة.. تفاصيل الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري

كتب:

منى السعيد
07:22 م | الأحد 28 مايو 2023
كنيسة حارة زويلة

كنيسة حارة زويلة

تحيي كنائس زويلة الأثرية اليوم، ذكرى مسار العائلة المقدسة لمصر، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وعدد من المسؤولين بوزارة السياحة والآثار.

صندوق أسرار زويلة الأثري 

وقال القس متياس عبد الصبور كاهن الكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري.

وأضاف خلال حديثه، إن صندوق زويلة الأثري موجود منذ خمسينات القرن الماضي، وكان مجهزا من قبل ناظر الكنيسة متري خريستو، مضيفًا أنه يحتوى على بعض مقتنيات الكنيسة.

الكنائس الأثرية تسعى للكشف عن مقتنياتها

وتابع أن الكنائس الأثرية بحارة زويلة تسعى للكشف عن مقتنياتها والآثار الموجودة بها، خاصة خلال الاحتفاليات الخاصة، مثل إحياء ذكرى رحلة العائلة المقدسة.

يشار إلى أن احتفالية مسار العائلة المقدسة التي تُقام اليوم تأتي في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تعد كنائس زويلة الأثرية من أقدم كنائس بالقاهرة وتباركت بزيارة العائلة المقدسة، وتضم مجمع كنائس القديسة العذراء مريم، ومار جرجس، وأبي سيفين ومزار القديس صليب الجديد، وديري السيدة العذراء ومارجرجس، وصهريج العائلة المقدسة.

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