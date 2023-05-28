مفكر إسلامي عبر قناة الناس: القرآن أمرنا بالصبر على الأذى والتعامل بالحسنى

قال الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، إن هناك الكثير من الشبهات ضد القرآن وضد سيدنا النبي، لافتًا إلى أن هذا ابتلاء يتطلب منا الصبر والرد بالحكمة والموعظة الحسنة، مستشهدا بالآية الكريمة: "لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ".

وتابع المفكر الإسلامي، خلال حلقة برنامج «آيات بينات»، المذاع على فضائية «الناس»: «القرآن قال لنا إن في أذى هنسمعه من الذين أشركوا، ونكر كلمة أذى للشمول والعموم، هتلاقي كل أنواع الأذى سواء صور أو فيديو كل ما يتطور الزمن إلى يوم القيامة، والقرآن أمرنا بعدها بالصبر ونعامل بالحسنى حتى يصدق فينا قول القرآن وبيان من الله أن المؤمن يستطيع أن يصل إلى كبح منزلة التهور إلا بالصبر، علينا أن نبين الحقائق بالحسنى والموعظة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.