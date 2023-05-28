مفكر إسلامي عبر قناة الناس: الصبر أساس إيماني في حياة الإنسان

قال المفكر الإسلامي الدكتور محمد داود، إن الصبر أساس إيماني لنجاح المؤمن في حياته، ليظل موصولا بالله عز وجل في أوقات الشدائد والابتلاءات، حتى يقف على حكمة الله العلي مع كل شدة وبلية، لينجح مع ربه.

وأضاف «داود»، خلال تقديم برنامج «آيات بينات»، المذاع على قناة «الناس»: «الله عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي أن الغنية فتنة للفقير والعكس، فالغني ينظر للفقير، ويقول يجتهد ويشتغل ويعمل، وقد يكون هذا الفقير لا يجد فرصة عمل، كما أنه يفتقر إلى الأموال، والحق أن الله عز وجل يريدنا أن نصبر، وأن نعلم أن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.